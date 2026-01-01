EventGives et Eventify vous aident à gérer des événements, mais leurs frais peuvent réduire vos objectifs de collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Event Gives VS Eventify
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EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte bancaire, tandis qu'Eventify facture 99 $ par mois plus 1 $ par billet. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre marche caritative de récolter des fonds pour votre cause.
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EventGives et Eventify se concentrent sur la logistique événementielle. Zeffy regroupe les ventes aux enchères, les tirages au sort, les campagnes entre particuliers et la gestion des donateurs au sein d'une seule et même plateforme conçue pour les associations à but non lucratif.
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EventGives et Eventify proposent une assistance limitée aux heures de bureau. Zeffy offre une assistance illimitée par chat, e-mail et téléphone, car nous savons que la collecte de fonds ne s'arrête pas à 17 h.
EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte bancaire sur chaque vente de billet, ce qui réduit d'autant les recettes de votre collecte de fonds. Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme ; ainsi, 100 % des recettes de votre événement sont directement reversées à votre cause.
Eventify coûte 99 $ par mois, plus 1 $ par billet, tandis que Zeffy est entièrement gratuit. De plus, Zeffy propose des enchères, des tirages au sort et des outils de mise en relation entre utilisateurs, autant de fonctionnalités qui font défaut à Eventify, vous offrant ainsi tout ce dont vous avez besoin sur une seule et même plateforme.
Zeffy ne prélève aucun frais de plateforme, tandis qu'EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte bancaire sur chaque billet vendu. Avec Zeffy, 100 % des recettes de votre événement sont reversées à votre cause, sans frais de plateforme.
Eventify facture 99 $ par mois, plus 1 $ par billet vendu, tandis que Zeffy est entièrement gratuit. De plus, Zeffy propose des outils intégrés pour les enchères et les tirages au sort, ce qui n'est pas le cas d'Eventify, ce qui vous évite d'avoir à utiliser plusieurs plateformes.
Oui, Zeffy est une plateforme complète de collecte de fonds qui propose la vente de billets, des enchères, des tombolas, des campagnes entre particuliers, des abonnements et des boutiques en ligne. Contrairement aux plateformes dédiées uniquement aux événements, vous disposez de toutes ces fonctionnalités en un seul endroit, sans aucun frais.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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