EventGives et EventCreate vous aident à gérer des événements et à vendre des billets, mais ils facturent des frais qui réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements reste affecté à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
L'événement donne VS l'événement crée
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EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte, tandis qu'EventCreate facture des frais mensuels ainsi que des frais de traitement. Zeffy ne prélève aucun frais : votre gala ou votre marche caritative conserve ainsi la totalité des fonds récoltés.
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EventGives et EventCreate se concentrent uniquement sur la billetterie événementielle, ce qui nécessite des outils distincts pour les ventes aux enchères, les tirages au sort et la gestion des donateurs. Zeffy comprend tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos campagnes de collecte de fonds.
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La prise en charge d'EventGives et d'EventCreate est limitée en fonction de votre niveau d'abonnement. Zeffy offre une assistance illimitée par téléphone, chat et e-mail à toutes les organisations, sans frais supplémentaires.
EventGives prélève 4,5 % plus les frais de carte sur chaque billet, ce qui réduit vos recettes de collecte de fonds. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : pas de frais de plateforme, pas de frais mensuels. Conservez 100 % des dons et des recettes de billetterie tout en bénéficiant d'outils de collecte de fonds plus performants, tels que des enchères, des tombolas et des campagnes entre particuliers, qu'EventGives ne propose pas.
EventCreate facture des frais mensuels ainsi que des frais de traitement des paiements par carte, ce qui réduit l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy offre gratuitement tous ses services aux associations : billetterie pour les événements, pages de dons, ventes aux enchères et vente de produits dérivés. De plus, les donateurs peuvent verser des contributions volontaires pour soutenir notre plateforme, ce qui vous permet d'accéder gratuitement à des outils pour lesquels EventCreate fait payer.
Contrairement à EventGives et EventCreate, qui se concentrent principalement sur la billetterie, Zeffy est une plateforme complète dédiée à la collecte de fonds. Organisez des ventes aux enchères silencieuses, vendez des billets de tombola, lancez des campagnes entre particuliers, gérez les adhésions et exploitez une boutique en ligne, le tout sans aucun frais. Bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin pour mener des collectes de fonds tout au long de l'année, et pas seulement lors d'événements ponctuels.
La plupart des plateformes événementielles, comme EventGives et EventCreate, prélèvent des frais qui réduisent le montant de vos collectes de fonds. Zeffy est 100 % gratuit pour les associations à but non lucratif : pas de frais de plateforme, pas de frais mensuels, pas de frais cachés. Conservez chaque euro collecté tout en bénéficiant d'outils plus performants que ceux proposés par les plateformes payantes.
Oui. Alors qu'EventGives et EventCreate se concentrent principalement sur la billetterie, Zeffy prend en charge l'ensemble de vos opérations de collecte de fonds. Organisez des événements, des ventes aux enchères, des tombolas, des campagnes entre particuliers, gérez les adhésions et vendez des produits dérivés : tout cela sur une seule plateforme gratuite, sans avoir à payer pour plusieurs outils.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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