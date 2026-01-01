Eventeny and RSVPify help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Evently VS RSVPify
🎟️
Eventeny and RSVPify charge monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🧰
Eventeny and RSVPify only handle events. Zeffy includes ticketing, donations, raffles, auctions, and donor management so you can run your entire fundraising operation.
💬
Eventeny and RSVPify offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support plus live chat to help you succeed, not just troubleshoot.
Zeffy saves nonprofits money with zero platform fees, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. You keep 100% of ticket sales and donations, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Unlike RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket, Zeffy offers completely free event ticketing and registration. Plus, you get built-in donation tools, raffles, and auctions that RSVPify doesn't offer.
Zeffy combines event management with fundraising tools in one free platform. While competitors like Evently and RSVPify charge fees and lack donation features, Zeffy helps you raise more money without eating into your budget.
Zeffy charges zero platform fees, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket and RSVPify adds $0.90 per ticket on top of monthly costs. Your nonprofit keeps every dollar raised.
Yes, Zeffy combines event ticketing with donation tools, raffles, and auctions in one platform. Evently and RSVPify focus only on events and lack fundraising features your nonprofit needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
