Eventeny et Qtego vous aident à gérer vos événements de collecte de fonds, mais ils prélèvent des frais qui réduisent le montant récolté pour votre cause. Zeffy vous propose des services de billetterie, des outils d'enchères et des formulaires de don, le tout sans aucun frais, afin que chaque euro récolté lors de votre événement soit intégralement reversé à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Evently contre Qtego
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Evently et Qtego facturent des frais mensuels d'utilisation de la plateforme avant même que vous ne vendiez un seul billet. Zeffy est entièrement gratuit, ce qui vous permet de consacrer votre budget à votre projet.
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Evently prélève 3 à 5 % par billet et Qtego facture des frais de carte qui réduisent vos recettes. Zeffy ne prélève aucun frais sur les ventes de billets et les dons.
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Evently et Qtego ne gèrent que les événements. Zeffy inclut les ventes aux enchères, les tirages au sort, les dons, les adhésions et la gestion des donateurs sans frais supplémentaires.
Zeffy ne prélève aucun frais sur les dons ni sur la vente de billets, tandis qu'Evently prélève 3 à 5 % plus des frais mensuels sur chaque transaction. Votre association à but non lucratif conserve 100 % des dons versés par vos sympathisants, les donateurs ayant la possibilité de faire un don volontaire pour soutenir notre plateforme.
Contrairement aux devis personnalisés et aux frais de traitement des cartes de paiement de Qtego, Zeffy propose des services entièrement gratuits pour la billetterie d'événements, les ventes aux enchères et les tombolas. Vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctionnalités nécessaires à votre collecte de fonds sans avoir à payer de frais de plateforme, ce qui vous permet de récolter davantage de fonds pour votre cause.
Zeffy est spécialement conçu pour les associations à but non lucratif : billetterie sans frais, ventes aux enchères, tombolas et gestion des dons, le tout sur une seule et même plateforme. Alors que nos concurrents facturent des frais mensuels en plus des coûts de transaction, nous vous aidons à conserver chaque dollar récolté pour votre cause.
Zeffy ne prélève aucun frais sur les billets d'événement, les enchères et les dons. Evently facture des frais mensuels ainsi que 3 à 5 % par billet, tandis que Qtego propose des devis personnalisés auxquels s'ajoutent des frais de traitement des paiements par carte. Votre association à but non lucratif conserve 100 % des dons versés par vos sympathisants.
Oui, Zeffy regroupe sur une seule plateforme la vente de billets, les enchères, les tombolas, les dons et les collectes de fonds entre particuliers. Evently et Qtego se concentrent principalement sur la gestion de base des événements, ce qui vous oblige à utiliser plusieurs outils et à payer des frais supplémentaires pour mener à bien votre collecte de fonds.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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