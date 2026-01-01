Eventeny et Hopin vous aident à gérer des événements, mais ils facturent des frais qui réduisent votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Evently VS Hopin
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and ticket sales, so every dollar raised goes directly to your mission instead of platform costs.
Eventeny and Hopin lack auction tools, donor management, and peer-to-peer fundraising. Zeffy includes everything nonprofits need in one place.
Skip the monthly subscriptions and add-on fees. Zeffy provides complete fundraising tools with donor stewardship features at no cost to your organization.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free fundraising tools including events, donations, and memberships. Unlike Evently and Hopin that charge monthly fees plus processing costs, Zeffy keeps every dollar for your cause.
While Evently charges 3-5% per ticket plus monthly fees and Hopin adds monthly costs with add-ons, Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions, but your organization pays nothing.
Yes, Zeffy goes beyond basic event management. You get auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, donor management, and online stores - all free. Event platforms like Evently and Hopin lack these nonprofit-specific features.
Zeffy offers complete event management without monthly fees or per-ticket charges. While Evently and Hopin focus only on events, Zeffy includes auctions, raffles, and donor management in one platform - all free for nonprofits.
Unlike event platforms that charge monthly fees plus processing costs, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees. You get event ticketing, fundraising tools, and donor management without losing money to platform charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
