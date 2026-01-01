EventCreate and Whova help you build event websites and sell tickets, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Create VS Whova
💰
EventCreate and Whova charge 3% plus fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising dinner actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
EventCreate and Whova focus on event registration but lack donation tools, auction features, and donor management. Zeffy gives you everything you need to run successful fundraising events and build lasting donor relationships.
☎️
EventCreate and Whova limit support based on your plan tier and business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, because your fundraising events can't wait for Monday morning.
EventCreate charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, eating into your fundraising goals. Zeffy offers 100% free event ticketing with no platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause.
Whova charges 3% + $0.99 per ticket plus card processing fees and lacks donation tools. Zeffy provides free ticketing, built-in donation collection, and peer-to-peer fundraising all in one platform at zero cost.
Unlike EventCreate and Whova that focus only on event registration, Zeffy offers complete nonprofit tools including auctions, raffles, memberships, and donor management. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
EventCreate charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction and lacks donation tools. Zeffy gives you free ticketing, auctions, raffles, and donation collection in one platform with zero fees.
Whova charges 3% + $0.99 per ticket plus card fees and focuses only on networking. Zeffy provides free event registration, donation tools, and complete fundraising features at no cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
