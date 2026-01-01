EventCreate and Swell Fundraising help you build event websites and manage RSVPs, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines event management with donation forms, ticketing, and donor tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Create VS Swell Fundraising
💯
Keep 100% of your event proceeds with Zeffy's zero-fee platform, while EventCreate charges monthly fees plus card processing and Swell takes 5% platform fees.
🧩
Run auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one place with Zeffy, instead of juggling multiple platforms like EventCreate and Swell require.
🤝
Build lasting donor relationships with Zeffy's CRM and email tools, beyond the basic attendee tracking that EventCreate and Swell provide.
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees on every ticket sold, eating into your fundraising revenue. Zeffy offers 100% free event ticketing and registration with zero platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause.
Swell charges a 5% platform fee plus card processing fees on all donations and ticket sales. Zeffy provides the same event management tools completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike EventCreate and Swell that charge fees on every transaction, Zeffy offers completely free event ticketing, donation collection, and peer-to-peer fundraising. You get professional event websites and full donor management without losing money to platform fees.
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees, while Swell takes 5% platform fees plus card fees on every ticket. Zeffy offers 100% free event ticketing with zero platform or processing fees, keeping more money for your mission.
Yes, Zeffy combines free event ticketing with full donor management and CRM tools. Unlike EventCreate's basic attendee tracking or Swell's limited features, you get complete donor relationship management at no cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
