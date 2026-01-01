EventCreate and SplashThat help you build event websites and manage registrations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Create VS Splash That
💸
Zeffy charges zero fees, so every dollar from your event goes directly to your mission instead of platform costs
🧰
Zeffy includes auctions, raffles, and donations in one platform, while EventCreate and SplashThat focus only on basic event registration
🤝
Zeffy provides unlimited support and training, while EventCreate and SplashThat limit help based on your plan tier
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees on every ticket sold. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Plus, you get full fundraising tools like donations, auctions, and peer-to-peer campaigns that EventCreate doesn't offer.
SplashThat costs over $21,000 annually plus processing fees and platform cuts, with no donation or auction capabilities. Zeffy gives you everything free - event ticketing, donation processing, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While EventCreate and SplashThat focus only on event registration, Zeffy combines event management with complete fundraising tools. Run ticketed events, collect donations, manage memberships, and operate your online store - all in one platform with zero fees for your nonprofit.
EventCreate charges monthly fees plus card processing on every ticket. SplashThat costs over $21,000 annually plus processing fees. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges.
EventCreate and SplashThat only handle event registration. Zeffy gives you events plus donations, auctions, raffles, memberships, and online stores. Run your entire fundraising operation from one free platform instead of juggling multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
