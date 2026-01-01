SplashThat

Event Management Features
Event Registration
Event Registration (both platforms support)
Online Ticket Sales
Online Ticket Sales (EventCreate supports, SplashThat does not) Online Ticket Sales (EventCreate supports, SplashThat does not)
In-Person Ticket Sales & Donations In-Person Ticket Sales & Donations (neither platform supports)
Multiple Ticket Types & Pricing (VIP, Bundle, Early Bird) Multiple Ticket Types & Pricing (VIP, Bundle, Early Bird) (EventCreate supports, SplashThat does not)
Scannable E-Tickets & QR Code Check-In Scannable E-Tickets & QR Code Check-In (neither platform supports)
Attendee Management Attendee Management (both platforms support)
Seating & Table Management (neither platform supports)
Event Website Builder Event Website Builder (both platforms support)
Calendar Integration (both platforms support) Automated Reminder & Follow-Up Emails for Attendees (both platforms support)
Host Multiple Fundraisers (Raffles, Auctions, etc.) Host Multiple Fundraisers (Raffles, Auctions, etc.) (neither platform supports)
Virtual Event Support Virtual Event Support (EventCreate does not support, SplashThat supports)

Pricing
EventCreate: Monthly fees plus card fees per ticket
SplashThat: $21.5k/year + card fees + platform cut

Processing fees:
EventCreate: 2.9% + $0.30 per transaction (credit card processing)
SplashThat: N/A - Not publicly disclosed - Splash primarily focuses on event marketing and registration rather than payment processing.

Platform fees:
EventCreate: $1 USD + 1% per ticket sold
SplashThat: $36,500/year - Annual platform fees vary by plan and license type. Enterprise base license starts at $36,500/year. Builder, Crew and Host licenses and bundled examples may negotiate to different totals.

Monthly fees:
EventCreate: $0 - No monthly fee
SplashThat: N/A - Contact for pricing – no public pricing available

Value for money:
EventCreate: 4.8/5
SplashThat: 4.5/5

Features
EventCreate: 4.8/5 - Strong ticketing and registration, but requires separate tools for fundraising and donor management.
SplashThat: 4.5/5 - Basic event registration with processing fees; you'll need multiple platforms for auctions, raffles, and donations.

Donations:
EventCreate: No donation processing available - EventCreate focuses on event registration, not fundraising
SplashThat: SplashThat doesn't include donation tools. You'd need to integrate third-party donation platforms or use separate fundraising software.

Ticketing:
EventCreate: Strong event registration and ticketing with custom forms and payment processing
SplashThat: SplashThat offers basic event registration and ticketing, but charges processing fees on paid tickets and has limited customization options.

Peer-to-Peer Fundraising:
EventCreate: No peer-to-peer fundraising tools - attendees can't create their own fundraising pages
SplashThat: SplashThat doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. SplashThat doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate platforms to enable supporters to fundraise on your behalf.

Auctions:
EventCreate: EventCreate doesn't offer auction functionality - you'll need a separate platform for fundraising auctions
SplashThat: SplashThat doesn't offer auction functionality. SplashThat doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles:
EventCreate: Basic raffle add-ons available but limited customization for nonprofit fundraising needs
SplashThat: SplashThat doesn't include raffle functionality. SplashThat doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.

Online store:
EventCreate: Limited merchandise options through event registration - no dedicated online store features
SplashThat: SplashThat doesn't provide e-commerce capabilities. SplashThat doesn't provide e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.

Memberships:
EventCreate: EventCreate offers basic attendee management and registration tracking, but lacks dedicated membership management features for ongoing donor relationships.
SplashThat: SplashThat focuses on event registration and doesn't offer built-in membership management tools for ongoing member relationships.

Donor Management/CRM:
EventCreate: Basic contact collection during event registration, but no dedicated CRM features for tracking donor history or building relationships.
SplashThat: Basic attendee data collection but lacks comprehensive donor tracking, giving history, and relationship management features.

Emails & Newsletter:
EventCreate: Limited email capabilities focused on event communications only - no comprehensive donor newsletter or ongoing engagement tools.
SplashThat: Limited email capabilities focused on event communications - not designed for ongoing donor newsletters or campaigns.

Payment Processing:
EventCreate: Processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of EventCreate's platform costs.
SplashThat: Processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of EventCreate's platform costs. SplashThat: Processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of EventCreate's platform costs.

Payment methods
EventCreate: Basic payment collection through third-party tools
SplashThat: No payment processing - handles RSVPs only

Credit Card Payments:
EventCreate: Limited - Basic payment collection through third-party integrations for event registration fees
SplashThat: Not supported - SplashThat handles event promotion and RSVPs, but doesn't process payments directly

Apple Pay & Google Pay:
EventCreate: Not supported - No mobile wallet payment options available
SplashThat: Not supported - SplashThat is an event marketing platform without built-in payment capabilities

ACH / Bank Transfers:
EventCreate: Not supported - EventCreate focuses on event websites and RSVPs, not payment processing
SplashThat: Not supported - SplashThat focuses on event marketing and registration, not payment processing

Tap to Pay App:
EventCreate: Not supported - EventCreate is a web-based event website builder, not a payment app
SplashThat: Not supported - SplashThat doesn't offer payment processing or point-of-sale solutions

Customer Support
EventCreate: 4.8/5
SplashThat: 4.5/5

Unlimited Support: Unlimited Support:
EventCreate: EventCreate offers limited support with response delays during peak times
SplashThat: SplashThat limits support based on plan tier, with premium support for higher plans

Phone Support / Office Hours: Phone Support / Office Hours:
EventCreate: EventCreate provides phone support during standard business hours only
SplashThat: SplashThat offers phone support during standard business hours for select plans

Webinars: Webinars:
EventCreate: EventCreate offers occasional training sessions and product updates
SplashThat: SplashThat offers occasional training sessions and product demos for event organizers

Help Center:
EventCreate: EventCreate maintains a basic help center with articles and FAQs EventCreate: EventCreate maintains a basic help center with articles and FAQs
SplashThat: SplashThat maintains a help center with articles and guides for event management

Email:
EventCreate: EventCreate provides live chat support during business hours
SplashThat: SplashThat provides live chat support during business hours for paying customers SplashThat: SplashThat provides live chat support during business hours for paying customers

Nonprofit-Focused Support Team: Nonprofit-Focused Support Team:
EventCreate: Live chat and phone support during business hours, with response delays during busy periods
SplashThat: Support access depends on plan tier, with premium help for higher-paying customers only