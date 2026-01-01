EventCreate et Qtego vous aident à créer des sites web pour vos événements et à organiser des ventes aux enchères, mais ils prélèvent des frais qui réduisent les fonds que vous collectez pour votre cause. Zeffy vous propose la billetterie pour vos événements, des formulaires de don, des outils de vente aux enchères et la gestion des donateurs — le tout sans aucun frais, afin que chaque euro récolté lors de vos événements de collecte de fonds soit entièrement consacré à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Création d'événement VS Qtego
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EventCreate et Qtego facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction de 2,9 %. Zeffy ne prélève aucun frais ; ainsi, votre gala ou votre vente aux enchères permet réellement de récolter des fonds pour votre cause.
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EventCreate se limite à la création de sites web dédiés aux événements, tandis que Qtego ne propose ni ventes aux enchères ni tombolas. Zeffy gère à la fois la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, les dons et la gestion des donateurs.
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EventCreate et Qtego limitent l'assistance en fonction du niveau de forfait et des heures d'ouverture. Zeffy offre une assistance illimitée par chat, e-mail et téléphone dès que vous avez besoin d'aide.
EventCreate facture des frais mensuels ainsi que 2,9 % + 0,30 $ par transaction, ce qui réduit d'autant les fonds que vous collectez. Zeffy est 100 % gratuit : aucun frais mensuel ni frais de transaction. Les donateurs peuvent verser une contribution volontaire pour soutenir notre plateforme, mais chaque dollar collecté est directement reversé à votre cause.
Qtego exige des devis personnalisés et facture des frais de carte par billet, ce qui rend les coûts imprévisibles. Zeffy propose une gestion d'événements transparente et sans frais, avec des outils intégrés pour les dons, les tombolas et les ventes aux enchères. Vous bénéficiez ainsi de fonctionnalités complètes de collecte de fonds sans avoir à payer le prix fort, ce qui grèverait le budget consacré à votre mission.
Contrairement à EventCreate et Qtego, qui se concentrent principalement sur la billetterie, Zeffy propose une gamme complète d'outils de collecte de fonds, notamment des pages de dons, la gestion des adhésions, des campagnes de dons entre particuliers, des boutiques en ligne et un système de gestion de la relation client (CRM) dédié aux donateurs. Vous disposez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour développer votre association sur une seule et même plateforme gratuite.
EventCreate facture des frais mensuels ainsi que 2,9 % + 0,30 $ par transaction. Qtego propose des devis personnalisés auxquels s'ajoutent les frais liés aux cartes bancaires. Ces deux plateformes grèvent vos fonds de collecte. Zeffy est 100 % gratuit, sans frais cachés ni frais mensuels.
Contrairement à EventCreate et Qtego, qui se concentrent uniquement sur la billetterie événementielle, Zeffy associe la gestion d'événements à des outils complets de collecte de fonds. Vous bénéficiez ainsi d'enchères, de tombolas, de dons, de campagnes entre particuliers et d'un CRM dédié aux donateurs, le tout sur une seule et même plateforme gratuite.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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