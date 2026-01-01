EventCreate and Mixily help you create event websites and sell tickets, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to host successful events — ticketing, registration, donor management, and payment processing — with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Event Create VS Mixily
EventCreate and Mixily charge monthly fees plus transaction costs on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
EventCreate and Mixily focus on basic event management without fundraising tools. Zeffy includes auctions, raffles, donations, and peer-to-peer campaigns alongside ticketing.
EventCreate and Mixily limit support by plan tier and business hours only. Zeffy provides unlimited support via phone, chat, and email whenever you need help.
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees that eat into your fundraising. Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction fees. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform, helping you raise even more.
Mixily charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, reducing your fundraising revenue. Zeffy charges zero fees on all tickets and donations. You also get built-in donation forms, raffles, and auctions - features Mixily doesn't offer.
Yes! Unlike EventCreate and Mixily that focus only on event management, Zeffy offers complete fundraising tools: donation forms, peer-to-peer campaigns, membership management, online stores, and donor CRM - all with zero fees.
EventCreate and Mixily limit support based on your plan and only offer help during business hours. Zeffy provides unlimited support to all users - no matter your organization size. Get help when you need it, not when it's convenient for us.
EventCreate and Mixily charge monthly fees plus transaction costs that drain your fundraising budget. Zeffy gives you event ticketing, donations, auctions, raffles, and donor management - all completely free. Keep 100% of what you raise.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
