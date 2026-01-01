EventCreate et Limelight Events vous aident à organiser des événements, mais leurs frais réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose la billetterie, des formulaires de don et la gestion des donateurs, le tout sans aucun frais, afin que chaque dollar récolté soit entièrement consacré à votre mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Création d'événements VS Limelight Events
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EventCreate et Limelight Events facturent des frais mensuels ainsi que des frais de traitement pour chaque billet. Zeffy ne prélève aucun frais, ce qui permet à votre gala ou à votre collecte de fonds de générer des recettes qui serviront réellement à financer votre cause.
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EventCreate et Limelight Events se concentrent sur l'inscription aux événements, mais ne proposent pas de fonctionnalités telles que les enchères, les campagnes entre particuliers et la gestion des donateurs. Zeffy vous offre tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds tout au long de l'année.
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EventCreate et Limelight Events limitent leur assistance aux heures de bureau et à certains niveaux d'abonnement. Zeffy propose une assistance illimitée assurée par de vraies personnes qui comprennent les défis liés à la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.
EventCreate facture des frais mensuels ainsi que des frais de traitement sur chaque billet vendu, ce qui réduit d'autant les recettes de votre collecte de fonds. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : il n'y a ni frais mensuels ni frais de transaction. Les donateurs peuvent verser des contributions volontaires pour soutenir notre plateforme.
Limelight Events coûte 99 $ par mois, hors frais bancaires, et se concentre sur les événements d'entreprise, et non sur les besoins des associations à but non lucratif. Zeffy propose des outils de collecte de fonds spécialisés, tels que des ventes aux enchères, des campagnes entre particuliers et la gestion des donateurs, sans aucun coût pour votre organisation.
Oui. Alors qu'EventCreate et Limelight se concentrent principalement sur l'inscription aux événements, Zeffy propose une plateforme complète de collecte de fonds comprenant les dons, les adhésions, les boutiques en ligne, les tombolas et des outils de gestion de la relation client (CRM). Le tout est gratuit, sans frais cachés.
EventCreate facture des frais mensuels ainsi que des frais de traitement sur chaque billet, tandis que Limelight Events coûte 99 $ par mois, auxquels s'ajoutent les frais de carte bancaire. Ces coûts s'accumulent rapidement et grèvent les recettes de vos collectes de fonds. Zeffy est entièrement gratuit pour les associations à but non lucratif : il n'y a ni frais mensuels ni frais de transaction.
Les plateformes de gestion d'événements telles qu'EventCreate et Limelight se concentrent principalement sur les événements d'entreprise et la billetterie de base. Zeffy a été spécialement conçue pour les associations à but non lucratif et propose des outils dédiés à la collecte de fonds, tels que les ventes aux enchères, les campagnes entre particuliers, la gestion des donateurs et les dons réguliers. Le tout sans aucun frais.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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