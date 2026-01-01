EventCreate et Hopin vous aident à créer des sites web pour vos événements et à gérer les inscriptions, mais leurs frais réduisent l'impact de votre collecte de fonds. Zeffy vous propose la billetterie, des formulaires de don et la gestion des donateurs, le tout sans aucun frais : ainsi, chaque euro récolté lors de votre gala, de votre vente aux enchères ou de votre collecte de fonds est entièrement reversé à votre cause.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Création d'événement : VS Hopin
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EventCreate et Hopin facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction. Zeffy ne prélève aucun frais ; votre gala ou votre événement virtuel permet ainsi de récolter des fonds pour votre cause.
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EventCreate ne propose pas de fonctionnalités de dons ni d'enchères, tandis que Hopin nécessite des outils distincts pour la collecte de fonds. Zeffy regroupe la billetterie, les dons, les enchères et les tirages au sort au sein d'une seule et même plateforme.
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EventCreate limite l'assistance en fonction du niveau de forfait, tandis que Hopin propose différents niveaux d'assistance. Zeffy offre une assistance illimitée à toutes les associations à but non lucratif, quelle que soit la taille de leur événement.
EventCreate prélève 2,9 % + 0,30 $ par transaction, auxquels s'ajoutent des frais mensuels, ce qui grignote le budget de votre événement. Zeffy est 100 % gratuit et ne facture aucun frais de plateforme ; ainsi, chaque dollar récolté est directement reversé à votre cause. De plus, vous bénéficiez d'outils de dons et de fonctionnalités de collecte de fonds intégrés dont EventCreate ne dispose pas.
Hopin est spécialisé dans l'organisation d'événements virtuels, mais ne propose pas de fonctionnalités de gestion des dons, d'outils d'enchères ni de collecte de fonds entre particuliers. Vous devriez alors recourir à plusieurs plateformes et intégrations. Zeffy combine la gestion d'événements et des outils complets de collecte de fonds au sein d'une seule plateforme gratuite, ce qui vous permet de réaliser des économies et de simplifier vos opérations.
Oui. Contrairement à EventCreate et Hopin, qui se concentrent uniquement sur les événements, Zeffy propose des fonctionnalités de gestion des donateurs, des outils d'adhésion, des newsletters et des boutiques en ligne. Vous pouvez gérer l'ensemble du parcours de vos sympathisants, de l'inscription à un événement aux dons réguliers, sans que les frais de plateforme ne grèvent votre budget.
La plupart des plateformes événementielles, comme EventCreate et Hopin, facturent des frais mensuels ainsi que des frais de transaction qui grèvent votre budget. Zeffy est 100 % gratuit et ne prélève aucun frais de plateforme ; ainsi, chaque euro collecté est intégralement reversé à votre cause. De plus, vous bénéficiez d'outils de collecte de fonds dont ces plateformes ne disposent pas.
Oui. Alors qu'EventCreate se limite à la gestion d'événements et que Hopin se concentre sur l'hébergement virtuel, Zeffy réunit en une seule plateforme gratuite la gestion d'événements, le traitement des dons, les enchères, les tirages au sort, les outils d'adhésion et les boutiques en ligne. Plus besoin de jongler entre plusieurs abonnements.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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