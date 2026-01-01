EventCreate et Givergy vous aident à organiser des événements de collecte de fonds, mais ils facturent des frais qui réduisent ce que vous récoltez pour votre cause. Zeffy vous propose une billetterie, des enchères silencieuses, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre événement reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Create VS Givergy
💯
EventCreate and Givergy take monthly fees plus processing cuts from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction actually raises money for your mission.
🧰
EventCreate lacks auctions and donations while Givergy misses memberships and stores. Zeffy gives you ticketing, auctions, raffles, donations, and more without juggling platforms.
🤝
EventCreate and Givergy focus on single events, not ongoing relationships. Zeffy includes donor management and email tools to turn event attendees into recurring supporters.
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees that eat into your fundraising revenue. Zeffy is 100% free with no monthly costs or transaction fees, so every dollar raised goes directly to your cause.
Givergy takes a 5% platform cut plus card fees from every donation and ticket sale. Zeffy charges zero fees, letting you keep 100% of what you raise while offering the same event management tools.
Unlike EventCreate and Givergy that focus only on events, Zeffy offers complete nonprofit management including donations, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns - all with zero fees.
EventCreate and Givergy focus only on events and charge fees that reduce your fundraising. Zeffy offers complete nonprofit management - events, donations, memberships, and online stores - all with zero fees so you keep every dollar raised.
Traditional event platforms like EventCreate charge monthly fees plus processing costs, while Givergy takes 5% cuts. Zeffy gives you the same event tools plus full nonprofit features with zero fees, maximizing your impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
