Eventbrite takes $66 from every $1,000 raised. Stripe takes $22. Both charge fees — Zeffy takes $0. The only free platform built for nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventbrite VS Stripe
Eventbrite takes 6.6% + $1.79 per ticket. Stripe charges 2.2% + card fees on every gift. Zeffy is 100% free — keep every dollar raised for your raffle, event, or campaign.
Eventbrite sells tickets but can't run raffles or collect donations. Stripe processes payments but requires developers to build forms and donor tools. Zeffy includes ticketing, raffles, donations, and donor management in one platform.
Eventbrite's support is built for commercial event planners. Stripe's team helps developers, not fundraisers. Zeffy's support team knows nonprofits, responds in hours, and never charges for help.
Yes. Zeffy includes ticketing, donations, raffles, auctions, and merchandise sales in one platform. Eventbrite only handles ticket sales, so you'd need separate tools for donations and fundraising activities. With Zeffy, you keep 100% of everything you raise.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no platform fees, service fees, or monthly charges. Eventbrite takes 6.6% + $1.79 per ticket plus processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free.
Yes. Zeffy captures donor profiles, tracks giving history, and lets you send follow-up emails directly from the platform. Eventbrite only tracks attendees, not donors, so you can't build lasting relationships or encourage repeat giving.
Yes. Zeffy combines ticketing, donations, and fundraising in one platform. You can sell event tickets while collecting additional donations, all with zero fees. Eventbrite only handles ticket sales, so you'd need separate tools for donations.
Most ticketing platforms like Eventbrite take 6.6% + $1.79 per ticket because they're built for commercial events. Zeffy is 100% free because we're designed specifically for nonprofits. Every ticket sale goes directly to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
