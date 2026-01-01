Eventbrite takes $6,600 + fees on every $100,000 raised. Donorbox takes $2,950. Both charge nonprofits — while Zeffy gives you ticketing, donations, and CRM free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventbrite VS Donorbox
Eventbrite takes 6.6% + $1.79 per ticket, and Donorbox charges 2.95% per donation. Zeffy is 100% free, so your gala, walk-a-thon, or community event raises more for your mission.
Eventbrite and Donorbox don't support raffles or 50/50 draws. Zeffy includes raffle tools at no cost, so you can sell tickets, track sales, and stay compliant without paying a cent or patching together workarounds.
Eventbrite only handles ticketing, and Donorbox locks key features behind paid plans. Zeffy gives you ticketing, donations, raffles, auctions, and donor follow-up in one place with zero fees and no upgrades required.
Yes. Zeffy handles ticketing, donations, raffles, and merchandise sales with zero fees. Eventbrite charges 6.6% + $1.79 per ticket plus processing fees, so a $50 ticket costs your supporters $56.29. With Zeffy, that same $50 goes entirely to your mission.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers alongside credit cards, so major donors can give larger amounts without hitting card limits. Eventbrite only processes card payments, which can cap your biggest gifts at credit card limits.
Yes. Zeffy captures donor profiles, tracks giving history, and lets you send follow-up emails directly from the platform. Eventbrite only tracks attendees for events, not donor relationships, so you miss opportunities to build lasting support.
Yes. Zeffy combines ticketing, donations, and merchandise sales with zero fees. Eventbrite only handles tickets and charges 6.6% + $1.79 per ticket, while Donorbox focuses on donations but charges 2.95% per gift. With Zeffy, you run complete fundraising events without juggling platforms or losing money to fees.
Yes. Zeffy offers live chat and phone support from people who understand nonprofits. Eventbrite reserves phone support for premium plans and slows down during peak seasons. Donorbox only offers email support with 24-48 hour delays when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
