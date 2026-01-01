Enthuse charges UK charities 1.9% + 20p per donation. Subsplash charges churches 2.99% + $0.30. Both take thousands from your mission — $1,900 vs $2,990 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS Subsplash
🆓
Enthuse takes 1.9% + 20p per transaction plus £19.99–£39.99/month for advanced tools. Subsplash charges 2.99% + 30¢ per donation and requires paid plans for most features. Zeffy charges zero fees and includes donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management at no cost.
🔓
Enthuse requires paid plans to access raffles, peer-to-peer campaigns, and advanced donor tools. Subsplash gates ticketing, auctions, and CRM behind enterprise contracts. Zeffy gives you full access to every fundraising tool from day one, with no upgrades or paywalls.
🇺🇸
Enthuse's support runs on UK time zones and focuses on UK charity regulations. Subsplash prioritizes church engagement over nonprofit fundraising. Zeffy is designed for US nonprofits with free live chat, email, and phone support from people who understand your mission.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Subsplash takes 2.99% + $0.30 per donation. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Enthuse and Subsplash either don't offer these tools or lock them behind paid plans. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools.
No. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, donor CRM, and email tools at no cost. Both Enthuse and Subsplash lock these features behind paid plans, so you'll pay monthly fees just to access the tools you need to fundraise effectively.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor data and start fundraising right away. You can move your contacts, donation history, and campaigns without disrupting your operations or losing relationships.
Better. Zeffy gives you free live chat, email, and phone support from real people who understand nonprofits. No tiered support, no waiting for enterprise customers — just fast, friendly help whenever you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice