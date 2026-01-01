Enthuse charges 1.9% + 20p per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised — $2,000 on every $10,000 going to fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS Snap! Raise
🆓
Enthuse charges monthly fees plus transaction costs, Snap! Raise takes 20% of everything you raise, and both platforms make you pay more to unlock the tools you need. Zeffy charges zero fees and gives you full access to donations, ticketing, raffles, CRM, and email tools from day one.
🔓
Enthuse requires paid plans to access ticketing and peer-to-peer tools, Snap! Raise has no donor management or tax receipts, and both platforms limit what you can do without upgrading. Zeffy gives you every fundraising tool at no cost so you can run campaigns, track donors, and send emails without hitting a paywall.
🇺🇸
Enthuse's support hours follow UK time zones and their help center focuses on UK charity regulations, Snap! Raise is designed for school campaigns and doesn't address the needs of other nonprofit missions. Zeffy was built specifically for US nonprofits with US-based support, compliance tools, and resources that match how you actually fundraise.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Unlike Enthuse, which locks most features behind paid plans, or Snap! Raise, which focuses only on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor management, and email tools — all fee-free and built for any nonprofit.
No. Zeffy is built for busy nonprofit teams who need to launch fast. Create your first donation form in under 30 minutes without complex setup, training calls, or waiting for overseas support. Just sign up and start fundraising today.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers with zero fees, so large donations go straight to your mission. Both Enthuse and Snap! Raise only accept credit cards, missing cost-effective options for major gifts.
Absolutely. Zeffy offers live chat, email, and phone support built for US nonprofits. Enthuse's support follows UK time zones and regulations. Snap! Raise focuses on school processes that may not fit your nonprofit.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
