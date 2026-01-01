Enthuse charges 1.9% + 20p per donation. Raise 365 takes 8% total — $800 on every $10,000 raised. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS Raise 365
🎟️
Enthuse and Raise 365 take up to 8% off every ticket sold through platform fees and processing costs. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps every dollar for your mission.
🚀
Enthuse locks raffles behind paid plans and Raise 365's unclear setup leaves small teams guessing. Zeffy gives you raffles, donations, ticketing, and email in one place with no training required.
📞
Enthuse's support follows UK hours and Raise 365's team is slow to respond when issues arise. Zeffy's US-based team answers questions by chat, email, and phone during your fundraising crunch.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Other all-in-one platforms like Enthuse charge £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction, while Raise 365 takes 5% + 2.9% + $0.30 per donation. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and email tools at no cost. Most all-in-one platforms lock these features behind paid plans, so you'll pay monthly fees just to access the tools you need to fundraise effectively.
Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Zeffy's built for small teams with no tech experience required. Unlike other platforms with complex setups or limited help resources, you can create your first form and start raising funds in under 30 minutes.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay — all with zero fees. Enthuse only offers card payments with 1.9% + 20p fees and no ACH option. Raise 365 limits ACH to recurring gifts only and charges 5% + 2.9% + $0.30 per donation.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support from real people who understand US nonprofits. Enthuse's support follows UK hours and regulations. Raise 365 has poor support reviews with unclear response times and no dedicated nonprofit team.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
