Enthuse charges 1.9% + 20p per donation. Qgiv takes 3.95% + $0.30 plus monthly fees up to $259. Both platforms take thousands from your fundraising.
Enthuse VS Qgiv
Enthuse takes 1.9% + 20p per transaction and charges up to £39.99/month for features. Qgiv charges 3.95% + 30¢ plus up to $259/month for peer-to-peer. Zeffy charges zero fees, so 100% of what you raise stays with your mission.
Enthuse locks peer-to-peer behind paid plans. Qgiv charges $259/month just to access team fundraising. Zeffy includes peer-to-peer campaigns, team pages, and progress tracking at no cost — so you can launch fundraisers without budgeting for software.
Enthuse offers phone support during UK hours only. Qgiv reserves priority help for paid customers starting at $100/month. Zeffy gives every nonprofit free live chat, email, and phone support with a 2–6 hour response time — no plan upgrades required.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. Enthuse doesn't offer auctions and charges extra for raffles, while Qgiv requires their $259/month plan for auctions plus add-on fees for raffles.
With Zeffy, absolutely. We offer free support built for US nonprofits with 2-6 hour response times. Enthuse operates on UK hours with UK-focused resources, while Qgiv reserves priority support for paid customers only.
Yes. Zeffy charges no monthly fees, platform fees, or transaction fees on donations, events, auctions, or any fundraising activity. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so nonprofits keep 100% of every dollar raised.
Absolutely. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, CRM, and email tools at no cost. Unlike other platforms that charge monthly fees for basic features, every tool is free from day one.
Zeffy offers free, unlimited support with live chat, email, and phone help. Our team responds within 2-6 hours and understands small nonprofits. No tiered support or paid plans required to get the help you need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
