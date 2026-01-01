Enthuse charges 1.9% + 20p per transaction plus monthly fees up to £40. OneCause takes 5% platform fees plus $500 setup costs. Both charge thousands annually — small nonprofits lose money that should go to mission work.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS OneCause
💸
Enthuse takes 1.9% + 20p per transaction plus up to £40/month. OneCause charges $2,995/year upfront plus 5% platform fees. Zeffy covers all costs so 100% of what you raise goes to your mission.
🇺🇸
Enthuse is designed for UK charities with UK-focused support and compliance. OneCause requires enterprise contracts for full access. Zeffy is built for small US nonprofits with tools, tax receipting, and support that work for your reality.
🚀
Enthuse locks features behind paid plans. OneCause requires training and setup fees to get started. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email in one place — free to start, easy to use, ready in minutes.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. OneCause takes 5% of funds raised plus 4.35% + $0.35 processing fees, with annual plans starting at $2,995. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
No. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and email tools at no cost. Both Enthuse and OneCause lock key features behind paid plans, so you'll pay monthly or annual fees just to access the tools you need to fundraise effectively.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. OneCause reserves priority support and phone access for enterprise customers paying thousands annually. Enthuse offers UK-focused support during UK hours, which can be challenging for US nonprofits.
Yes. Zeffy includes tap-to-pay for in-person donations, online forms, ACH bank transfers, and digital wallets — all fee-free. Enthuse lacks in-person tools and ACH options. OneCause limits in-person features to events only.
Never. Zeffy gives you auctions, raffles, memberships, online stores, and full CRM access at zero cost. Enthuse requires paid plans for raffles and advanced features. OneCause locks most tools behind expensive annual contracts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice