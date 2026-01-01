Enthuse charges 1.9% per donation plus monthly fees. Greater Giving takes 5% plus $130/month. Both platforms cost thousands — $1,900 on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS Greater Giving
Greater Giving takes 5% plus monthly fees starting at $130, Enthuse charges £19.99–£39.99/month plus 1.9% per transaction. Zeffy charges zero fees so 100% of every donation stays with your mission.
Greater Giving focuses on auction nights, Enthuse locks key tools behind paid tiers. Zeffy gives you donations, events, raffles, memberships, CRM, and email in one place with zero fees year-round.
Greater Giving requires setup calls and training, Enthuse needs paid plans for most features. Zeffy works right away — create your first form and start raising funds today, no fees, no barriers.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Greater Giving charges $130+/month plus 5% platform fees plus credit card processing fees. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, CRM, and email tools at no cost. Both Enthuse and Greater Giving lock key features behind paid plans, so you'll pay monthly fees just to access the tools you need to fundraise effectively.
No. Zeffy works right away — create your first donation form or event page in minutes and start raising funds today. Greater Giving requires setup calls and training sessions, while Enthuse offers limited onboarding support unless you pay for higher tiers.
Yes. Zeffy handles everything from galas to daily donations in one place. While Enthuse focuses on peer-to-peer campaigns and Greater Giving is built mainly for events, Zeffy gives you ticketing, auctions, memberships, online stores, and donor management — all fee-free.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Enthuse operates on UK hours with slow response times during busy seasons. Greater Giving reserves priority support for paid customers only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
