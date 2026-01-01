Enthuse charges UK nonprofits 1.9% + 20p per transaction. Give Lively charges US nonprofits 2.2% + 30¢. Both platforms take fees — $2,200 on every $10,000 raised.
Enthuse VS Give Lively
Enthuse charges £19.99–£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Give Lively passes processing fees to your supporters at checkout. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
Enthuse locks raffles behind paid plans and doesn't offer auctions. Give Lively requires separate platforms for both. Zeffy includes donation forms, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place at no cost.
Enthuse support follows UK hours and focuses on UK charity rules. Give Lively offers email and chat only with slower response times during busy seasons. Zeffy gives you free phone, chat, and email support from people who understand US nonprofits.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Enthuse charges £19.99-£39.99/month plus 1.9% + 20p per transaction. Give Lively passes processing fees to donors at checkout. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Both Enthuse and Give Lively require separate platforms for raffles and auctions. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place, so you can manage everything without switching tools or paying separate fees.
Enthuse offers UK-focused support during UK hours. Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Yes. Zeffy connects directly to your bank account through Stripe, so funds go straight to you. No third-party holds, no waiting for transfers. Unlike Enthuse and Give Lively, you control your money and see exactly where every dollar goes.
Zeffy accepts ACH bank transfers and offers a Tap to Pay app for in-person donations — all fee-free. Enthuse doesn't offer ACH transfers, and neither platform has native in-person payment tools. You get more payment options without the extra costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
