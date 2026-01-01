Enthuse charges 1.9% per donation plus monthly fees. Blackbaud takes 2.99% plus enterprise contracts. Both platforms cost thousands annually that could fund your mission instead.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Enthuse VS Blackbaud
🎟️
Enthuse locks raffles behind paid plans and charges 1.9% + 20p per ticket. Blackbaud requires third-party tools or manual workarounds. Zeffy includes compliant raffle tools at zero cost, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying platform fees.
🚀
Enthuse requires paid subscriptions to access raffle features, and Blackbaud needs technical implementation timelines. Zeffy works right away — create your raffle page, set ticket limits, track sales, and stay compliant without training or IT support.
🇺🇸
Enthuse is built for UK charities with support hours and compliance tools that don't match US nonprofit needs. Blackbaud requires enterprise contracts starting at $10,000+ with separate products for each tool. Zeffy gives US nonprofits everything in one platform with free support from people who understand your mission.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers and has a tap-to-pay app for in-person donations — all at zero cost. Enthuse only accepts cards, and Blackbaud requires hardware purchases and separate merchant account setup for in-person payments.
Absolutely. Zeffy provides free US-based support with live chat, email, and phone help from nonprofit experts. Enthuse operates on UK time zones with UK-focused resources, while Blackbaud reserves quality support for enterprise contracts.
Zeffy charges zero fees. No monthly subscription, no processing costs, no platform fees. Other all-in-one platforms charge 1.9% to 3.5% per transaction plus monthly fees up to £40. With Zeffy, 100% of what you raise stays with your organization.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and email tools at no cost. Other platforms lock these features behind paid plans or sell them as separate products.
No. Zeffy works right out of the box with no implementation required. Create forms and launch campaigns in minutes. Other platforms require technical setup, training, and often paid consultants to get started.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice