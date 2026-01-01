Blackbaud

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
Card fees + monthly plans up to £40
Varies
3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
1.9% + $0.20
per transaction (payment provider fee)
2.99% + $0.30
Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB; 3.5% + $0.30 per transaction (USD) for American Express; 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
$0
No platform fee (optional donor tip)
$20
Blackbaud NetCommunity Account: $20-$75 per Merchant Account
Monthly fees
£19.99/month
£19.99-£39.99/month depending on package (free for basic donations)
$0
No monthly fees
Value for money

Features
N/A
Includes core fundraising and event features but most require paid plans and subscriptions.
N/A
Powerful enterprise tools but complex setup, separate products, and heavy IT requirements.
Donations
Donation forms with recurring giving and campaign pages; advanced features require a paid plan.
Donation forms with customization and recurring giving; setup often requires a paid plan and IT support.
Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.
Event management with ticketing and registration through Altru, sold separately from fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; paid plan required.
Peer-to-peer campaigns available but typically require higher-tier plans and technical setup.
Auctions
No auction features; focused on peer-to-peer and event fundraising.
Silent and live auction tools available via Altru, requiring enterprise-level subscription and implementation.
Raffles
Raffle and lottery tools with compliance support; access requires a higher-tier paid plan.
No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management.
Online store
No built-in store; requires third-party integration or a separate platform for merchandise sales.
No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.
Memberships
Membership programs with recurring payments and member portal access; advanced features require a paid plan.
Member management through Altru with portal access, renewals, and benefits tracking; enterprise product only.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history and supporter profiles; advanced tracking requires a paid subscription.
Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and multi-product gift tracking.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates, automation, and donor segmentation; features locked behind paid plans.
Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation; sold as a separate add-on product.
Payment Processing
Stripe integration supporting multiple payment methods; charges 1.9% + £0.20 per transaction plus monthly fees.
First-party processing via Blackbaud Merchant Services with 2.99% + $0.30 fees; must use their processor. advanced features require a paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with customization and recurring giving; setup often requires a paid plan and IT support.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event management with ticketing and registration through Altru, sold separately from fundraising tools.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; paid plan required.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Peer-to-peer campaigns available but typically require higher-tier plans and technical setup.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No auction features; focused on peer-to-peer and event fundraising.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Silent and live auction tools available via Altru, requiring enterprise-level subscription and implementation.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle and lottery tools with compliance support; access requires a higher-tier paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No built-in store; requires third-party integration or a separate platform for merchandise sales.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Membership programs with recurring payments and member portal access; advanced features require a paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Member management through Altru with portal access, renewals, and benefits tracking; enterprise product only.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donor database with giving history and supporter profiles; advanced tracking requires a paid subscription.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and multi-product gift tracking.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Built-in email campaigns with templates, automation, and donor segmentation; features locked behind paid plans.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation; sold as a separate add-on product.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration supporting multiple payment methods; charges 1.9% + £0.20 per transaction plus monthly fees.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">First-party processing via Blackbaud Merchant Services with 2.99% + $0.30 fees; must use their processor.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets only; ACH and native in-person payments not available.
Full payment options not natively supported; requires separate merchant account and hardware.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards via Stripe with 1.9% + £0.20 per transaction.
Accepts all major cards via Blackbaud Merchant Services; setup fees apply.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe Checkout on donation forms.
Supports Apple Pay and Google Pay via Blackbaud Checkout for organizations using the full payment suite.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers not supported.
Supports ACH bank transfers through Blackbaud Merchant Services with extra monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App
Native in-person payment tools not available; requires third-party hardware and integration.
Supports in-person payments via Blackbaud POS but requires hardware purchase and a separate merchant account.

Customer Support
N/A
2.9/5
Unlimited Support
Support built for UK charities - phone hours follow UK time zones and resources focus on UK regulations
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours
Phone support available during UK business hours only - challenging for US-based organizations
Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars
Limited webinar content focused on UK charity regulations - not relevant for US nonprofit compliance needs
No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts
Help Center
Comprehensive help center available, but most articles are UK-focused and may be less relevant for US nonprofits
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team
Support built for UK charities with phone hours in UK time zones and UK-focused resources
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts with priority help for higher-paying clients phone hours follow UK time zones and resources focus on UK regulations</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available during UK business hours only - challenging for US-based organizations</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Limited webinar content focused on UK charity regulations - not relevant for US nonprofit compliance needs</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center available, but most articles are UK-focused and may be less relevant for US nonprofits</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Support built for UK charities with phone hours in UK time zones and UK-focused resources</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Enterprise-level support requires $10,000+ contracts with priority help for higher-paying clients</p></div></div></div></div></div></div>