Ecwid VS Wix

Ecwid and Wix help you build online stores, but they charge transaction fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🏛️
Ecwid and Wix charge monthly subscription fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
🎯
Ecwid and Wix are ecommerce platforms that require workarounds for donations and events. Zeffy offers purpose-built tools for raffles, auctions, and donor stewardship.
📞
Ecwid and Wix limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not businesses selling products. While Ecwid and Wix charge monthly fees plus transaction costs on every donation, Zeffy is completely free. You keep 100% of donations with no hidden fees.
No. Ecwid and Wix are ecommerce platforms designed for product sales, not fundraising. They lack auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor management features that nonprofits need to run successful fundraising events.
Ecwid and Wix charge monthly subscription fees plus transaction costs on every donation. A nonprofit raising $10,000 annually could pay $500+ in fees. With Zeffy, that same organization pays $0 and keeps every dollar donated.
They don't. Ecwid and Wix are built for selling products, not fundraising. They lack auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor management. You'd need costly third-party apps to add basic nonprofit features.
Ecommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every donation. A nonprofit raising $5,000 could pay $300+ annually in fees. Zeffy charges nothing - you keep 100% of what donors give.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
