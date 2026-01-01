Ecwid and Squarespace help you build online stores, but they charge transaction fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Squarespace
💸
Ecwid and Squarespace charge monthly fees plus card fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and merchandise sales go directly to your cause.
🧩
Ecwid and Squarespace require third-party apps for donations, auctions, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes all nonprofit fundraising tools in one platform.
🤝
Ecwid and Squarespace limit support by plan tier with business-hour phone access only. Zeffy offers unlimited email support and live help center for all users.
Zeffy offers unlimited email support to all users at no cost. Ecwid and Squarespace limit support based on your subscription tier, with phone support only available for premium plans. Our team understands nonprofit challenges and provides guidance tailored to your fundraising goals, not retail sales strategies.
Ecwid and Squarespace treat nonprofits like retail businesses because they're built for selling products, not raising funds. They charge the same monthly fees and transaction costs regardless of your mission. Zeffy recognizes that every dollar matters for nonprofits, so we built a platform that's completely free for organizations making a difference.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While Ecwid and Squarespace charge monthly fees plus transaction fees on every donation, Zeffy is completely free. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management without any platform costs eating into your mission funds.
Ecwid and Squarespace charge monthly subscription fees plus 2.9% transaction fees on every sale or donation. Zeffy charges zero platform fees. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform. This means 100% of your donations reach your cause instead of paying for retail-focused features you don't need.
These platforms lack essential nonprofit tools like peer-to-peer campaigns, auction management, and raffle functionality. They require expensive third-party integrations for basic donation features. Zeffy includes all nonprofit fundraising tools in one platform, from donation forms to event management, designed specifically for organizations like yours.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice