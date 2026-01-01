Ecwid and Springly both help nonprofits sell merchandise online, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar from your online store stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Springly
Ecwid and Springly charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Ecwid and Springly focus on eCommerce sales, not fundraising. Zeffy offers auctions, raffles, donations, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Ecwid and Springly limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email support and training webinars to every nonprofit at no cost.
Ecwid charges monthly fees plus transaction costs on every sale, while Springly starts at $45/month. These fees eat into your fundraising dollars. Zeffy is 100% free for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
eCommerce platforms like Ecwid and Springly lack essential nonprofit tools like donation tracking, peer-to-peer campaigns, and donor CRM. You'd need multiple costly integrations. Zeffy provides everything nonprofits need in one free platform.
Ecwid charges monthly fees plus transaction costs on every sale, eating into your fundraising dollars. Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
No. Ecwid is built for selling products, not accepting donations or running peer-to-peer campaigns. You'd need separate tools and manual workarounds. Zeffy provides complete donation management, peer-to-peer fundraising, and donor relationship tools in one platform.
Ecwid only offers basic customer data collection without donation history or relationship management. Zeffy provides comprehensive donor CRM with giving patterns, communication preferences, and engagement tracking designed specifically for nonprofit relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
