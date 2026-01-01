Ecwid and Shift4Shop help you build online stores, but they charge transaction fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and product sales — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Shift 4 Shop
Ecwid and Shift4Shop charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising revenue goes to your mission.
Ecwid and Shift4Shop are ecommerce platforms that require workarounds for donations, raffles, and donor management. Zeffy provides purpose-built fundraising tools.
Ecwid and Shift4Shop offer limited support based on plan tiers. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your fundraising succeed.
Ecwid and Shift4Shop charge monthly fees plus 2.9% on every transaction. For a nonprofit raising $50,000 annually, that's $1,450+ in fees. Zeffy charges zero platform fees, letting you keep 100% of donations for your mission.
No. These eCommerce platforms lack auction tools, raffle management, and peer-to-peer fundraising features. You'd need multiple third-party apps and manual workarounds. Zeffy includes all these fundraising tools built-in.
Ecwid and Shift4Shop are built for selling products, not raising funds. They charge monthly fees plus 2.9% on every donation, eating into your mission budget. Zeffy is purpose-built for nonprofits with zero fees on donations, auctions, events, and memberships.
No. Ecwid and Shift4Shop lack donor tracking, giving history, and peer-to-peer tools nonprofits need. You'd need expensive third-party apps and manual workarounds. Zeffy includes built-in donor management, campaign tools, and supporter engagement features.
On a $10,000 fundraising goal, Ecwid or Shift4Shop would cost $470+ in fees plus monthly charges. Zeffy costs $0 in platform fees. That's hundreds more dollars staying with your cause instead of going to payment processors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
