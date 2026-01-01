Ecwid and Printful help nonprofits sell merchandise and accept donations online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission instead of going to payment processors.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Printful
💰
Ecwid and Printful charge monthly fees plus processing costs on every sale. Zeffy charges zero fees, so your auction or merchandise fundraiser actually raises money for your mission.
🧰
Ecwid and Printful require multiple platforms for donations, events, and donor management. Zeffy handles everything from ticket sales to donor acknowledgments in one system.
🤝
Ecwid and Printful offer general ecommerce support with limited hours. Zeffy provides unlimited nonprofit-focused help whenever you need it.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donation processing, peer-to-peer campaigns, and event ticketing with zero fees. Ecwid charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ on every transaction and lacks nonprofit-specific features like donor management and tax receipts.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities, with donors having the option to leave a voluntary contribution. Printful requires product and shipping costs upfront, plus you'd need separate tools for donations, events, and donor management.
No. Platforms like Ecwid and Printful focus on selling products, not fundraising. They lack essential nonprofit tools like auction management, raffle functionality, membership programs, and donor CRM features that Zeffy provides in one platform.
Zeffy offers unlimited support to all nonprofits at no cost, including live chat, email, and phone assistance. Ecwid and Printful limit support based on paid tiers and business hours only.
eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every sale, lack nonprofit tools like donor management and tax receipts, and require multiple integrations to handle basic fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice