Ecwid and Print Your Cause help you sell merchandise online, but they charge transaction fees and monthly costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you a complete online store plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar from sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Print Your Cause
Ecwid charges monthly fees plus 2.9% per sale, while Print Your Cause takes 5% of every order. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales actually fund your programs.
Ecwid and Print Your Cause only handle online stores. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, and membership management alongside your merchandise sales.
Ecwid limits support by plan tier, and Print Your Cause offers basic help during business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While Ecwid charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with optional donor contributions covering our costs.
Unlike Print Your Cause's 5% platform cut, Zeffy offers donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns at zero cost. You keep 100% of what you raise for your mission.
Yes, Zeffy combines donation processing, event management, and online stores in one platform. No need for multiple tools or paying separate fees like with traditional eCommerce solutions.
Ecwid charges monthly fees starting at $15 plus 2.9% + 30¢ per transaction. Print Your Cause takes 5% of every sale plus card fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike merchandise-focused platforms, Zeffy offers donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one place. You get nonprofit-specific tools without the retail complexity or fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
