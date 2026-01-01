Ecwid and Bonfire help you sell products online, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Bonfire
💯
Ecwid charges monthly fees plus 2.9% per transaction, while Bonfire takes 8% of every sale. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🎯
Ecwid and Bonfire are built for selling products, not fundraising. Zeffy offers donations, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns designed for nonprofits.
🤝
Ecwid limits support by plan tier, and Bonfire offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general eCommerce. While Ecwid charges 2.9% + 30¢ per transaction and Bonfire takes 8% of every sale, Zeffy is completely free. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management in one platform designed for your mission.
Yes. Unlike Ecwid or Bonfire which focus mainly on selling products, Zeffy offers a complete fundraising toolkit. You can accept donations, sell event tickets, run auctions and raffles, manage memberships, and track donor relationships. All without paying transaction fees that eat into your budget.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction charges. Ecwid costs you monthly fees plus 2.9% + 30¢ per sale, while Bonfire takes 8% of every transaction. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but you keep 100% of what you raise.
Zeffy offers unlimited support at no cost, while Ecwid limits support by plan tier and Bonfire doesn't provide phone support. Our team understands nonprofit needs and helps you succeed without charging extra for premium assistance.
Platforms like Ecwid and Bonfire focus on selling products, not building donor relationships. Zeffy combines merchandise sales with donations, events, and donor management. You get everything nonprofits need in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
