Ecwid and BigCommerce help you build online stores, but their monthly fees and transaction costs add up fast. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, event tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Ecwid VS Big Commerce
💸
Ecwid and BigCommerce charge monthly platform fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
🎯
Ecwid and BigCommerce require workarounds for donations, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything nonprofits need in one place.
💬
Ecwid and BigCommerce limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited email support to help you succeed with your campaigns.
Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users at no cost. Ecwid and BigCommerce limit support by plan tier and charge monthly fees for basic access. Our team understands nonprofit needs and helps you succeed without hidden costs.
Zeffy includes built-in donor management with giving history, automated receipts, and relationship tracking. Ecwid and BigCommerce only offer basic customer data without nonprofit features, requiring expensive third-party CRM integrations.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer fundraising with zero platform fees. Unlike Ecwid and BigCommerce, which charge monthly fees plus transaction costs and lack nonprofit tools, Zeffy keeps 100% of your donations.
Zeffy charges zero platform fees, while Ecwid and BigCommerce charge monthly subscriptions ($15-$399) plus transaction fees on every donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your organization keeps every dollar raised.
No. Ecwid and BigCommerce are designed for selling products, not fundraising. They lack donation forms, donor management, auction tools, and peer-to-peer campaigns. You'd need expensive third-party apps and complex workarounds to replicate what Zeffy offers natively.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice