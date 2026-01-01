EasyTithe focuses on church tithing while Wonderful serves UK charities, but both still take fees from your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management for churches, charities, and nonprofits — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Wonderful.org
💯
EasyTithe charges monthly fees plus card processing costs. Wonderful.org takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧩
EasyTithe lacks auctions, raffles, and events. Wonderful.org missing ticketing and stores. Zeffy includes everything you need in one platform.
📞
EasyTithe limits phone support to higher tiers. Wonderful.org has standard response times. Zeffy provides unlimited email and phone support for everyone.
EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs on every gift, eating into your budget. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of donations go to your cause.
While Wonderful.org offers fee-free donations, they provide limited support with potential delays. Zeffy gives you unlimited email and phone support during business hours, plus comprehensive fundraising tools including events, auctions, and peer-to-peer campaigns - all at zero cost.
EasyTithe only handles basic donations and tithing. Zeffy is a complete fundraising platform supporting donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. You get everything you need to raise funds in one free platform instead of paying for multiple tools.
EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs, while Wonderful.org only handles basic donations. Zeffy gives you everything free - donations, events, auctions, memberships, and stores. Donors can leave a voluntary contribution, but your nonprofit pays nothing.
Nonprofits leave EasyTithe to escape monthly fees and limited features. They leave Wonderful.org for better support and complete fundraising tools. Zeffy offers unlimited phone and email support plus every fundraising feature you need - all at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice