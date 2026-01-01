EasyTithe focuses on church giving and WeFund4U helps teams crowdfund, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Easy Tithe VS We Fund4U
EasyTithe and WeFund4U take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
EasyTithe limits support by plan tier, WeFund4U only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support and live chat to all users.
EasyTithe only handles donations, WeFund4U lacks auctions and ticketing. Zeffy combines raffles, auctions, events, and donor management in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction and WeFund4U takes processing fees. You keep every dollar donated instead of losing hundreds monthly to fees.
Zeffy offers unlimited support specifically for nonprofits with real humans who understand your needs. EasyTithe limits support by plan tier, and WeFund4U has delays during busy times.
Zeffy includes peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores at no cost. EasyTithe only handles donations, and WeFund4U charges fees for basic tools.
With EasyTithe's 2.9% + $0.30 per transaction and WeFund4U's 5% platform cut, you lose hundreds monthly. Zeffy is 100% free, so a nonprofit raising $10,000 monthly saves $290-$500 in fees alone.
Yes. Zeffy offers donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and online stores in one platform. EasyTithe only handles donations, and WeFund4U lacks ticketing, auctions, and stores.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
