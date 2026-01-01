EasyTithe and Vanco help churches collect donations online, but both charge processing fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so every dollar from your congregation stays with your mission.
Easy Tithe VS Vanco
EasyTithe and Vanco charge monthly subscription fees on top of processing costs. Zeffy is completely free, so you can focus your budget on your mission.
EasyTithe only handles donations while Vanco lacks auctions and raffles. Zeffy includes everything from donation pages to event ticketing in one platform.
EasyTithe and Vanco limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat when you need it.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. EasyTithe and Vanco take 2.9% plus 30¢ from each donation, plus monthly fees. Your donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy's platform.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no extra cost. EasyTithe and Vanco limit support to business hours and charge more for premium help. You get the same great service whether you're a small nonprofit or large organization.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising all in one platform. EasyTithe focuses only on donations, while Vanco requires separate tools for events and merchandise sales.
Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes directly to your mission. EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per gift, while Vanco takes 2.9% plus additional fees. With Zeffy, donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides a complete fundraising toolkit including donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns. EasyTithe only handles donations, while Vanco requires separate tools for events and merchandise. Everything works together seamlessly on one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
