EasyTithe focuses on churches while TotalGiving serves UK charities, but both still charge processing fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every gift for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Totalgiving
🎟️
EasyTithe and Totalgiving take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧩
EasyTithe and Totalgiving only handle donations, forcing you to patch together separate tools for events and raffles. Zeffy gives you everything in one place.
🤝
EasyTithe and Totalgiving limit support to business hours with slow response times. Zeffy offers unlimited support whenever you're working on your mission.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. EasyTithe charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while Totalgiving takes processing fees from every gift. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, not just during business hours. EasyTithe and Totalgiving limit support to standard business hours with varying response times. Our team understands nonprofits and helps you succeed without charging extra for assistance.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform offering donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost. EasyTithe focuses only on donations, while Totalgiving lacks ticketing, auctions, and e-commerce features that nonprofits need.
Zeffy is the only platform that's completely free for nonprofits. While EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, and Totalgiving takes processing fees from every gift, Zeffy costs nothing. Plus, we offer everything you need in one place - donations, events, auctions, memberships, and online stores.
With Zeffy, you keep 100% of every donation. EasyTithe's monthly fees and transaction costs can eat up hundreds or thousands of dollars annually. Totalgiving's processing fees reduce every gift. Our zero-fee model means more money stays with your mission, not payment processors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice