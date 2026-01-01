EasyTithe focuses on church giving and Streamlabs Charity powers livestream fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Streamlabs Charity
💯
EasyTithe charges monthly fees plus card fees, and Streamlabs Charity takes a cut of every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🤝
EasyTithe limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers basic email help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, no matter your size.
🧩
EasyTithe only handles donations, and Streamlabs Charity focuses on streaming. Zeffy manages donations, events, raffles, memberships, and more in one platform.
Zeffy provides unlimited phone and email support with guaranteed response times for all nonprofits. EasyTithe limits support by subscription tier, while Streamlabs Charity offers no phone support and unreliable email responses.
Zeffy charges zero fees and includes everything nonprofits need - donations, events, memberships, and auctions in one platform. EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% per transaction and lacks event tools.
Zeffy charges zero fees on donations, while EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Your nonprofit keeps 100% of every donation with Zeffy, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with dedicated phone support and guaranteed response times. Streamlabs Charity is designed for streamers, not nonprofits, and lacks phone support or reliable customer service.
Zeffy offers zero fees, unlimited support, and all the tools nonprofits need in one platform - donations, events, memberships, and more. Unlike competitors that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy helps you maximize every dollar raised.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice