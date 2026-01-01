EasyTithe and SecureGive both offer church donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy provides donation forms, donor management, and giving reports with zero fees — so your congregation's generosity goes entirely toward your mission.
Easy Tithe VS Secure Give
EasyTithe takes 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. SecureGive charges processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
EasyTithe and SecureGive only handle donations. You'll need separate tools for events, raffles, and merchandise. Zeffy includes everything in one platform.
EasyTithe and SecureGive limit support to business hours with response delays. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, and SecureGive charges processing fees on every donation. With Zeffy, your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you keep 100% of every donation.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during extended hours. EasyTithe and SecureGive limit support to business hours only with potential response delays. Our team understands nonprofits and responds quickly when you need help.
Yes! While EasyTithe and SecureGive focus only on donations, Zeffy offers a complete fundraising platform including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. All at zero cost to your organization.
Zeffy is completely free for nonprofits. EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, while SecureGive charges $149/month plus processing fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and only pay if donors choose to leave a voluntary contribution.
Zeffy provides a complete fundraising suite including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. EasyTithe and SecureGive only handle donations, so you'd need multiple platforms and pay extra fees for other fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
