EasyTithe focuses on church giving while RaiseDonors serves larger nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar stays with your mission whether you're a church, nonprofit, or community organization.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Raise Donors
💰
EasyTithe and RaiseDonors charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧑🤝🧑
EasyTithe and RaiseDonors limit support by plan tier with business-hours-only access. Zeffy provides unlimited email support to every organization at no cost.
🛠️
EasyTithe and RaiseDonors focus only on donations, requiring separate tools for events and sales. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and online stores.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while RaiseDonors has standard transaction fees and limited support by plan tier.
Zeffy provides unlimited support to all users at no cost. EasyTithe limits support by subscription tier with phone help only for higher plans, and RaiseDonors restricts support based on plan level with premium-only phone access.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at zero cost. EasyTithe focuses only on donations without these tools, while RaiseDonors lacks auctions, raffles, ticketing, and e-commerce capabilities.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift. Your donations stay with your mission, not platform fees.
Yes, Zeffy offers donations, auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. EasyTithe only handles donations, and RaiseDonors lacks auctions, raffles, ticketing, and e-commerce features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice