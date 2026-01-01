EasyTithe and Pushpay help churches collect donations, but both charge fees that reduce what stays with your ministry. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so your congregation's generosity goes entirely toward your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Pushpay
💯
EasyTithe and Pushpay take monthly subscription fees plus 2.9% per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
EasyTithe and Pushpay only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores without needing separate software.
🤝
EasyTithe and Pushpay restrict support based on your plan. Zeffy provides unlimited email help, live training, and phone support for everyone.
EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs on every donation, reducing your fundraising impact. Zeffy operates completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution, so 100% of donations reach your cause.
Pushpay uses tiered pricing with limited support for smaller organizations and focuses mainly on churches. Zeffy serves all nonprofits with zero fees, unlimited support, and tools for events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
Yes. While EasyTithe and Pushpay focus primarily on donations and church giving, Zeffy supports auctions, raffles, event ticketing, online stores, and membership management - all without fees eating into your budget.
EasyTithe and Pushpay focus mainly on churches with limited tools for broader nonprofit work. Zeffy serves all nonprofits with zero fees and supports everything from donations to events, auctions, and online stores in one platform.
EasyTithe and Pushpay limit support based on your plan and charge extra for priority help. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost, so you get help when you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
