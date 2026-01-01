EasyTithe and Kindrid help churches collect donations, but both charge fees that reduce what stays with your ministry. Zeffy gives you donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so your congregation's generosity goes entirely toward your mission.
Easy Tithe VS Kindrid
EasyTithe and Kindrid charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission instead of platform costs.
EasyTithe and Kindrid focus only on donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores so you can run all your fundraising from one platform.
EasyTithe and Kindrid limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed anytime.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. EasyTithe and Kindrid charge 2.9% + 30¢ per transaction, reducing your fundraising impact and available budget for programs.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. EasyTithe and Kindrid limit support hours and response times based on your subscription tier, with priority help reserved for top-tier users only.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising platform with donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. EasyTithe and Kindrid focus only on donations, requiring separate tools for other fundraising needs.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission. EasyTithe and Kindrid charge monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction, eating into your budget twice.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores at no extra cost. EasyTithe and Kindrid only handle donations, forcing you to pay for multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
