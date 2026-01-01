EasyTithe focuses on churches while iDonate serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS i Donate
💯
EasyTithe and iDonate charge monthly fees plus processing costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
EasyTithe and iDonate focus only on donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores so you can run all campaigns from one platform.
💬
EasyTithe and iDonate limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. While EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation and iDonate takes processing fees from every gift, Zeffy keeps your full donation amount. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy offers unlimited support through multiple channels - email, live chat, and phone - with real humans ready to help whenever you need it. EasyTithe and iDonate limit support to business hours only with restricted access based on your plan tier.
Yes! While EasyTithe focuses only on donations and iDonate lacks key features, Zeffy is an all-in-one platform. You get donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, peer-to-peer fundraising, and membership management - all completely free with no transaction fees.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits with zero transaction fees. While EasyTithe only handles donations and iDonate charges $99/month plus 4% fees, Zeffy gives you everything - donations, events, online stores, raffles, auctions, and memberships - all at no cost.
EasyTithe charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, and iDonate takes $99/month plus 4% processing fees. Zeffy costs nothing - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Your donors keep 100% of their gift, with the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
