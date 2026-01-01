EasyTithe and Givelify both help churches and nonprofits collect donations, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and giving tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Givelify
💯
EasyTithe and Givelify charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🤝
EasyTithe and Givelify limit support by plan level. Zeffy provides unlimited email support to every organization, no matter your size.
🎟️
EasyTithe and Givelify only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, eating into your donations. Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, no monthly costs. Keep every dollar donated for your mission.
Givelify limits phone support to premium subscribers and charges fees on every donation. Zeffy offers unlimited email support to all users and zero fees on donations, so you get better service without paying extra.
Unlike EasyTithe's donation-only focus, Zeffy supports event tickets, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer fundraising - all fee-free. Run your entire fundraising operation on one platform without extra costs.
EasyTithe and Givelify both charge fees on every donation - EasyTithe takes 2.9% + $0.30 plus monthly fees, while Givelify takes 2.9% + $0.30. Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction or monthly fees. Your donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
EasyTithe limits phone support to higher-tier plans and Givelify restricts it to premium subscribers. Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost. You get the help you need without paying extra fees or upgrading plans.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice