EasyTithe focuses on church giving while FundScrip offers gift card fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy provides donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so churches and nonprofits keep 100% of every donation for their mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easy Tithe VS Fund Scrip
💯
EasyTithe and FundScrip charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising budget goes to your mission.
🧩
EasyTithe only handles basic donations while FundScrip only does gift cards. Zeffy offers donations, raffles, auctions, events, and memberships all in one platform.
🛟
EasyTithe and FundScrip limit support to business hours with potential delays. Zeffy provides unlimited email support and live help whenever you need it.
Zeffy charges zero fees on donations, while EasyTithe adds monthly fees plus card processing fees. Your church keeps 100% of every gift, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike FundScrip's gift card model, Zeffy offers direct donation processing with zero fees. You get complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost. Unlike competitors who limit support by account type or business hours, our team helps you succeed without restrictions or additional fees.
Zeffy charges zero fees while EasyTithe adds monthly fees plus card processing costs, and FundScrip takes 2.5% per transaction. Your nonprofit keeps every dollar donated, with donors able to leave voluntary contributions.
Yes. Unlike EasyTithe's church-only focus or FundScrip's gift card model, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, events, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice