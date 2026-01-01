EasyTithe focuses on church giving while Easyfundraising connects supporters to retailers for passive fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you direct donation tools, event ticketing, and donor management with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Easy Tithe VS Easyfundraising
EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs on every donation. Easyfundraising limits you to shopping-based donations only. Zeffy gives you zero-fee fundraising across all donation types.
EasyTithe only handles donations and lacks auction or raffle features. Easyfundraising requires separate tools for events and direct giving. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and online stores.
EasyTithe limits support by subscription tier with business-hours-only access. Easyfundraising has delayed response times during busy periods. Zeffy provides unlimited email support with real humans who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free donation processing with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges monthly fees plus processing fees on every gift, reducing your donation income.
Zeffy provides direct donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform. Easyfundraising only offers shopping-based cashback donations with limited fundraising options.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost. Unlike competitors who limit support hours or charge for premium assistance, we're here when you need us most.
Yes, Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. EasyTithe charges monthly fees plus processing fees on every donation. Easyfundraising only works for shopping cashback, not direct donations.
Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform. EasyTithe only handles donations. Easyfundraising only offers shopping-based fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
