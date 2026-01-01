Easyfundraising helps you raise money through shopping, while Wonderful offers fee-free donation pages. Zeffy goes further with zero fees on donations, events, and memberships — plus built-in donor management tools so you can build lasting relationships without losing a penny to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Wonderful.org
Easyfundraising and Wonderful.org charge fees on direct donations. Zeffy charges zero fees on all fundraising, so every dollar goes to your mission.
Easyfundraising lacks auctions, raffles, and ticketing. Wonderful.org missing stores and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
Easyfundraising offers limited UK hours only. Wonderful.org restricts phone support by plan. Zeffy provides unlimited email and phone support for everyone.
Zeffy processes all payment types with zero fees, while Easyfundraising only works through shopping partnerships and Wonderful.org charges processing fees to donors.
Zeffy combines donations, events, auctions, raffles, and stores in one platform with zero fees. Other platforms require multiple tools and charge fees for basic features.
Zeffy lets you collect direct donations with zero fees, keeping 100% of what donors give. Easyfundraising only works through shopping partnerships, not direct giving.
Zeffy offers zero fees on all donations with donors having the option to leave a voluntary contribution. Wonderful.org charges processing fees on transactions.
Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management all in one platform. Both competitors require separate tools for these needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
