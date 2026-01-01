Easyfundraising helps you raise funds through shopping, and Streamlabs Charity enables livestream fundraising, but both take fees from your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Streamlabs Charity
💯
Easyfundraising limits you to shopping commissions and Streamlabs Charity only works for live streams. Zeffy gives you direct donations with zero fees.
🧰
Easyfundraising lacks auctions, raffles, and events while Streamlabs Charity offers basic streaming alerts. Zeffy provides complete fundraising tools.
🤝
Easyfundraising offers delayed email responses and Streamlabs Charity has limited business hours. Zeffy provides unlimited support when you need help.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free donation processing with no platform fees. Unlike Easyfundraising's shopping-based model or Streamlabs' streaming focus, Zeffy provides direct donation tools, event ticketing, and donor management designed for your organization's real needs.
Zeffy is completely free with zero platform fees - you keep 100% of donations. Other platforms charge processing fees or limit functionality. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but there are never any required fees for your nonprofit.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources specifically for nonprofits. Unlike platforms with limited business-hour support or basic FAQ centers, Zeffy's team understands nonprofit challenges and offers personalized guidance when you need it.
Zeffy offers complete fundraising tools in one platform - direct donations, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Unlike Easyfundraising's shopping-only model or Streamlabs' streaming focus, you get everything needed to run successful campaigns without juggling multiple platforms.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees and real fundraising tools. While streaming platforms serve content creators and shopping platforms offer indirect donations, Zeffy provides direct donor relationships, comprehensive campaign management, and keeps 100% of your funds.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
