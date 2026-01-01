Streamlabs Charity

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No One-Time Giving Option - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Recurring/Monthly Donations - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Recurring/Monthly Donations - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Suggested Levels & Custom Donation Amounts - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Suggested Levels & Custom Donation Amounts - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Custom Forms Builder - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Custom Forms Builder - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Donate button / Donation Link - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Mobile‑Friendly Donation Experience - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Embeddable donation forms - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Embeddable donation forms - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: No
Secure Payment Processing - Easyfundraising: No | Streamlabs Charity: Yes

Pricing
Easyfundraising: N/A - Free, but not for direct donations
Streamlabs Charity: N/A - No pricing information available

Processing fees:
- Easyfundraising: $0 - No fee
- Streamlabs Charity: 2.9% + $0.30 per transaction

Platform fees:
- Easyfundraising: $0 - No platform fees for causes or supporters
- Streamlabs Charity: 0%

Monthly fees:
- Easyfundraising: $0 - No monthly fees
- Streamlabs Charity: N/A - No pricing information available

Value for money:
- Easyfundraising: N/A
- Streamlabs Charity: 4

Features

Donations:
- Easyfundraising: Basic donation collection through shopping partnerships and employer matching programs
- Streamlabs Charity: Accept donations through live streaming platforms like Twitch and YouTube, with basic donation tracking and alerts for streamers.

Ticketing:
- Easyfundraising: No event ticketing or registration capabilities
- Streamlabs Charity: No event ticketing features. Streamlabs Charity is built for streaming donations, not event management or ticket sales.

Peer-to-Peer Fundraising:
- Easyfundraising: Limited peer-to-peer fundraising through personal fundraising pages
- Streamlabs Charity: Limited peer-to-peer options. Mainly supports individual streamers raising funds, but lacks tools for supporters to create their own campaigns.

Auctions:
- Easyfundraising: No auction features available
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.

Raffles:
- Easyfundraising: No raffle or lottery management features
- Streamlabs Charity: No raffle functionality available. You'd need separate raffle software and manual processes to manage entries and winner selection.

Online store:
- Easyfundraising: No dedicated online store functionality for nonprofits
- Streamlabs Charity: No online store capabilities. Streamlabs Charity is designed specifically for live streaming donations, not merchandise sales.

Memberships:
- Easyfundraising: Limited membership features - mainly focuses on supporter registration for shopping donations rather than full membership management
- Streamlabs Charity: Not available - Streamlabs Charity focuses on live streaming donations rather than ongoing membership management

Donor Management/CRM:
- Easyfundraising: Simple supporter tracking focused on shopping activity - lacks robust donor relationship management and engagement tools
- Streamlabs Charity: Limited donor tracking focused on streaming audience - lacks comprehensive nonprofit CRM features

Emails & Newsletter:
- Easyfundraising: Basic email notifications to supporters about new offers - no comprehensive newsletter or email campaign tools
- Streamlabs Charity: Basic donor communication through platform notifications - no dedicated email marketing tools

Payment Processing:
- Easyfundraising: Processes payments through retail partner commissions - no direct donation processing or fee management for nonprofits
- Streamlabs Charity: Processes payments through retail partner commissions - no direct donation processing or fee management for nonprofits

Payment methods

Easyfundraising: Retailer donations only, no direct payment processing
Streamlabs Charity: Limited to streaming donations, no ACH or in-person

Credit Card Payments:
- Easyfundraising: Not supported - Easyfundraising facilitates donations from retailer purchases, not credit card processing
- Streamlabs Charity: Supported - Accepts credit and debit card donations through their streaming platform integration

Apple Pay & Google Pay:
- Easyfundraising: Not supported - Easyfundraising works through retailer partnerships, not mobile payment methods
- Streamlabs Charity: Supported - Offers digital wallet payment options for donor convenience during live streams

ACH / Bank Transfers:
- Easyfundraising: Not supported - Easyfundraising focuses on retailer donations, not direct payment processing
- Streamlabs Charity: Not supported - Streamlabs Charity focuses on live streaming donations, not traditional bank transfers

Tap to Pay App:
- Easyfundraising: Not supported - Easyfundraising operates through online shopping, not in-person payment solutions
- Streamlabs Charity: Not supported - Designed for online streaming donations, not in-person payment collection

Customer Support

Easyfundraising: N/A
Streamlabs Charity: 4.1/5

Unlimited Support:
- Easyfundraising: Easyfundraising does not offer unlimited support - responses may be delayed
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides limited support during business hours only

Phone Support / Office Hours:
- Easyfundraising: Easyfundraising does not provide phone support or scheduled office hours
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity does not offer phone support or scheduled office hours

Webinars:
- Easyfundraising: Easyfundraising does not offer regular webinars or training sessions for nonprofits
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity provides occasional training sessions for new features

Help Center:
- Easyfundraising: Easyfundraising provides a basic help center with FAQs and guides for users
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity has a basic help center with setup guides and FAQs

Email:
- Easyfundraising: Easyfundraising offers email support through their contact form and help system
- Streamlabs Charity: Streamlabs Charity offers email support for account and technical issues

Nonprofit-Focused Support Team:
- Easyfundraising: Email-only support with delayed responses and no phone or live help available
- Streamlabs Charity: Platform built for streamers, not nonprofits — limited business-hours support only