Easyfundraising helps supporters raise money through shopping, while RaiseDonors focuses on direct online giving experiences. Zeffy gives you both donation forms and supporter engagement tools with zero fees, so you keep 100% of every donation instead of losing money to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Raise Donors
💯
Easyfundraising and RaiseDonors take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
Easyfundraising only works through shopping, RaiseDonors lacks auctions and raffles. Zeffy gives you donations, events, sales, and more in one place.
🤝
Easyfundraising limits phone support, RaiseDonors restricts help by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization.
Easyfundraising only generates funds through shopping commissions, not direct donations. Zeffy lets supporters donate directly to your cause with zero fees, so 100% of every donation reaches your mission.
RaiseDonors charges transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy is completely free with no hidden costs - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform running.
Unlike RaiseDonors that limits phone support to premium users only, Zeffy provides unlimited email support to all nonprofits. Our team understands small nonprofit challenges and responds quickly to help you succeed.
Zeffy processes all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. RaiseDonors charges 4.4% per gift plus monthly fees, while Easyfundraising doesn't process direct donations at all.
Yes, Zeffy accepts direct donations, recurring gifts, and event tickets all in one platform. Easyfundraising only generates funds through shopping commissions, and RaiseDonors lacks auction, raffle, and ticketing features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
