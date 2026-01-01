Easyfundraising helps supporters raise money through shopping, while Pushpay focuses on church giving and management. Zeffy gives you direct donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your cause instead of going to transaction costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Pushpay
💰
Easyfundraising limits you to shopping partnerships while Pushpay charges $199/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees on all donations.
🎯
Easyfundraising only does shopping donations and Pushpay lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles your entire fundraising toolkit in one place.
☎️
Easyfundraising offers limited UK business hours support and Pushpay provides tiered support by plan. Zeffy gives unlimited email and phone support to everyone.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, letting you keep 100% of what supporters give. Unlike Easyfundraising's shopping-only model or Pushpay's monthly fees, Zeffy offers complete fundraising tools without eating into your budget.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. Pushpay charges monthly subscription fees plus processing costs, while Easyfundraising only works through shopping partnerships, not direct donations.
Zeffy provides a complete fundraising suite including events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores - all at zero cost. Easyfundraising only offers shopping donations, while Pushpay lacks auction and raffle capabilities.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help at zero cost. While Pushpay limits support based on your subscription tier and Easyfundraising offers basic UK business hours only, we're here when you need us without extra fees.
Yes, Zeffy offers everything you need in one place: donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores. Easyfundraising only works through shopping partnerships, while Pushpay lacks auction and raffle tools entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
