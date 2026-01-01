Easyfundraising VS Network for Good

Network for Good

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets Secure Payment Processing src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donate button / Donation Link </div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Mobile‑Friendly Donation Experience</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Embeddable donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Secure Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Processing fees
3%
Fee per transaction on branded fundraising pages; higher fee on donations through NFG Give site, and additional fees may apply on some partner sites.
Platform fees
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
Monthly fees
$100–$400/month
Pricing varies by plan.
Value for money
4.4

Features
N/A – Shopping-based donations only. Limited features, requires separate tools for ticketing, auctions, and memberships.
4.4/5 – Solid donation processing with basic donor management. Lacks ticketing, auctions, and memberships—plan for add-ons.
Donations
Shopping-based donations only - supporters donate by shopping through partner retailers
Network for Good offers online donation forms with basic customization options and donor management tools for processing gifts.
Ticketing
Not available - no event ticketing or registration capabilities offered Network for Good doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell and manage event tickets. Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer features - mainly supports individual fundraising pages for shopping donations
Network for Good offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create personal fundraising pages for your cause.
Auctions
Not available - Easyfundraising focuses on shopping donations rather than auction fundraising Network for Good doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
Not available - platform doesn't support raffle or lottery-style fundraising campaigns Network for Good doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.
Online store
Not available - no built-in online store functionality for selling nonprofit merchandise Network for Good doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
Limited membership tools - mainly focuses on supporter sign-ups for shopping donations rather than comprehensive membership management Network for Good doesn't offer membership management tools. You'd need separate software to track member renewals and benefits.
Donor Management/CRM
Basic supporter tracking focused on shopping activity and raised amounts, lacks comprehensive donor relationship tools Includes donor database with basic contact management. Limited reporting and no advanced donor journey tracking capabilities.
Emails & Newsletter
Basic email notifications to supporters about new retailers and fundraising updates, but no full newsletter platform Basic email tools available but limited customization. No advanced segmentation or automated donor communication workflows.
Payment Processing
No direct payment processing - relies on third-party retailers for donation generation through shopping commissions No advanced segmentation or automated donor communication workflows.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No direct payment processing - relies on third-party retailers for donation generation through shopping commissions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No direct payment processing - relies on third-party retailers for donation generation through shopping commissions</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods
Shopping donations only, no direct payment processing
Limited to donor-advised funds, missing modern payments
Credit Card Payments
Not supported - Easyfundraising facilitates donations through retailer purchases, not direct card payments
Limited - Only processes credit card payments through their donor-advised fund platform, not for direct nonprofit fundraising
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Easyfundraising operates through retailer partnerships, not mobile payment processing
Not supported - Network for Good's platform doesn't offer modern digital wallet payment options
ACH / Bank Transfers
Not supported - Easyfundraising focuses on shopping donations, not direct payment processing
Not supported - Network for Good focuses on donor-advised funds and workplace giving, not direct payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Easyfundraising is a shopping donation platform, not a payment processing service
Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay capabilities available

Customer Support
N/A
4.4/5
Unlimited Support
Easyfundraising provides standard support during business hours with response times varying by inquiry type Network for Good provides tiered support based on subscription level, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours
Easyfundraising offers phone support during UK business hours for registered organizations Network for Good offers phone support during business hours for premium plan subscribers
Webinars
Easyfundraising offers occasional training sessions and educational webinars for fundraising best practices Network for Good provides educational webinars and training sessions for nonprofit organizations
Help Center
Easyfundraising maintains a comprehensive help center with FAQs, guides, and troubleshooting resources Network for Good maintains a comprehensive help center with articles, guides, and resources
Email
Easyfundraising provides email support through their contact form and help system Network for Good offers email support through their help center and customer service team
Nonprofit-Focused Support Team
Phone and email support during UK business hours with help center and occasional training webinars Support access depends on plan — phone help and priority support for premium subscribers only