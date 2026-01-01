Easyfundraising helps you raise funds through shopping, while Network for Good offers donor management tools — but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS Network for Good
💯
Easyfundraising and Network for Good take fees or limit you to shopping donations. Zeffy charges zero fees on all donations, so every dollar goes to your mission.
🧰
Easyfundraising lacks auctions, raffles, and ticketing while Network for Good requires separate software for most fundraising. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Easyfundraising offers basic UK business hours support and Network for Good limits phone support to premium subscribers. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy processes direct donations with zero fees, while Easyfundraising only generates funds through shopping commissions. You keep 100% of every donation with Zeffy's payment processing, donor management, and fundraising tools.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Network for Good charges monthly subscription fees plus transaction costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay. Neither Easyfundraising nor Network for Good offer comprehensive payment processing for direct nonprofit donations.
Zeffy processes all major payment types with zero fees, including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. Other platforms either don't offer direct payment processing or charge monthly fees plus transaction costs.
Zeffy charges zero fees on donations, while platforms like Network for Good charge $100-$400 monthly plus transaction fees. Small nonprofits keep every dollar raised without worrying about subscription costs eating into their budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
