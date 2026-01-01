Easyfundraising helps supporters raise money through shopping, while iDonate focuses on direct online donations — but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees, so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Easyfundraising VS i Donate
Easyfundraising and iDonate take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
Easyfundraising only handles shopping donations, and iDonate lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything in one place.
Easyfundraising limits phone support to UK hours, and iDonate restricts help by plan level. Zeffy offers unlimited support for everyone.
Easyfundraising only generates donations through shopping commissions, not direct giving. Zeffy lets donors give directly to your cause with zero fees, keeping 100% of every donation for your mission.
iDonate charges processing fees and limits support based on your plan level. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs, plus donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Easyfundraising (shopping-only) or iDonate's limited options, Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and even tap-to-pay for events - all with zero fees.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at zero cost. Unlike iDonate's tiered support or Easyfundraising's limited UK hours, you get help when you need it without paying extra fees.
Yes. While Easyfundraising only works for shopping donations and iDonate lacks auctions, raffles, and stores, Zeffy handles direct donations, events, memberships, online stores, and peer-to-peer campaigns - all fee-free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
